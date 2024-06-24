Російська БМП підірвалася на мінному полі — відео

Російські військові метушаться біля підірваного БМП. Фото: скриншот

Російські загарбники продовжують спроби прорватися на Куп'янському напрямку. Втім, вороги не припиняють втрачати військову техніку через щільні мінні поля, встановлені українськими захисниками.

Відео знищення ворожої бойової машини піхоти українськими саперами шириться Telegram-каналами у понеділок, 24 червня.

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Знищення ворожої БМП разом з десантом

"Російська БМП-2 з десантом підривається на мінному загородженні, встановленому саперами 205-го батальйону 241-ї бригади ТРО. Росіяни намагаються прорватися біля Купʼянська", — говориться у повідомленні українського журналіста Андрія Цаплієнка.

Повідомляється, що на цьому ж мінному загородженні до того вже підірвались три російські БМП і один танк. Втім, командування російських загарбників не рахується ані з людьми, ані з технікою.

Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона.

А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.