Российская БМП взорвалась на минном поле

Российские захватчики взрываются на минных полях — по сети распространяется впечатляющее видео
Российские захватчики продолжают попытки прорваться на Купянском направлении. Впрочем, враги не перестают терять военную технику из-за плотных минных полей, установленных украинскими защитниками.
Видео уничтожения вражеской боевой машины пехоты по украинским саперам распространяется Telegram-каналами в понедельник, 24 июня.
Уничтожение вражеской БМП вместе с десантом
"Российская БМП-2 с десантом подрывается на минном заграждении, установленном саперами 205-го батальона 241-й бригады ТрО. Россияне пытаются прорваться возле Купянска", — говорится в сообщении украинского журналиста Андрея Цаплиенко.
Сообщается, что на этом же минном заграждении к тому же взорвались три российские БМП и один танк. Впрочем, командование российских захватчиков не считается ни с людьми, ни с техникой.
Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Помста" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.
А на Волчанском направлении украинский дрон попал точно по оккупантам. Около города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.
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