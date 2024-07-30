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Бойцы 46-й ОАмБр показали эпические кадры уничтожения FPV-дроном вражеского танка-черепахи

30 июля 2024 21:39
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Бойцы 46-й ОАмБр показали кадры уничтожения вражеских танков и БМП
Вражеский танк на прицеле FPV-дрона. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Украинские военные продолжают уничтожать технику и пехоту врага. Десантники 46-й отдельной аэромобильной бригады во время вражеского наступления уничтожили три танка, два БМП и одну пушку.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Telegram во вторник, 30 июля.

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В бригаде подчеркнули, что операторы ПТРК и FPV-дронов не оставляют россиянам ни малейшего шанса на спасение.

"Передвижение по путям и полям украинского Донбасса становится для российских оккупантов дорогой в один конец. То ли бронированная техника разного толка, то ли грузовики и джипы, то ли средства артиллерии. Горит все ярким пламенем, оставляя после себя впечатляющие фейерверки и металлические кисти", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Помста" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.

А на Волчанском направлении украинский дрон попал точно по оккупантам. У города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.

война танки военная техника военные дроны война в Украине FPV-дроны

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