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Бійці Гвардії наступу підняли синьо-жовтий прапор на кордоні з РФ

28 листопада 2023 20:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бійці Гвардії наступу підняли синьо-жовтий прапор на кордоні з РФ
Український воїн підняв державний прапор. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці бригади "Сталевий кордон" підняли український прапор у пункті пропуску "Бударки" на кордоні з Російською Федерацією. Вони зуміли закріпити його на найвищій в околиці вежі.

Вражаюче відео з подвигом воїнів "Сталевого кордону" виклала Державна прикордонна служба України.

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"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" не зважаючи на постійні обстріли, зайшли на територію автомобільного пункту пропуску "Бударки", що на Харківщині, та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу", — говориться у повідомленні.

Військові зазначили, що цей пункт пропуску знаходиться безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення російських загарбників.

Раніше ми повідомляли, що українські бійці "Сталевого Кордону" Гвардії наступу підняли прапор в населених пунктах у "сірій зоні" Харківської області. Йдеться про Строївку та Тополі. 

Нагадуємо, що 23 серпня, у День Державного прапора України, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг у селі Роботине Запорізької області.

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