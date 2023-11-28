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Бойцы Гвардии наступления подняли сине-желтое знамя на границе с РФ

28 ноября 2023 20:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бойцы Гвардии наступления подняли сине-желтое знамя на границе с РФ
Украинский воин поднял государственный флаг. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы бригады "Сталевий кордон" подняли украинский флаг в пункте пропуска "Бударки" на границе с Российской Федерацией. Они сумели закрепить его на самой высокой в окрестности вышке.

Впечатляющее видео с подвигом воинов "Сталевого кордону" выложила Государственная пограничная служба Украины .

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"Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон", несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска "Бударки", что на Харьковщине, и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в окраине башню", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что этот пункт пропуска находится прямо на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения российских захватчиков.

Ранее мы сообщали, что украинские бойцы "Сталевого кордону" Гвардии наступления подняли флаг в населенных пунктах в "серой зоне" Харьковской области. Речь идет о Строевке и Тополе.

Напомним, что 23 августа, в День Государственного флага Украины, бойцы 47 отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Роботино Запорожской области.

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