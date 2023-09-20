Бійці ССО показали, як знищили російську гармату "МСТА-Б"
Оперативні підрозділи спеціальних призначень знищили російську артилерійську зброю "МСТА-Б", озброєну снарядами "Краснопіль". За кожен такий боєприпас доводиться платити 40 тисяч доларів.
Про це повідомляє ССО.
Знищення російської військової техніки
Повідомляється, що тактична команда "Медоїди", що належить 3-му окремому полку ССО, провела успішну операцію з виявлення та знищення мети.
"Завдяки добре налагодженій співпраці між операторами ССО та військами оборони, цей вміло замаскований об'єкт було знищено на Бахмутському напрямку", — йдеться в повідомленні.
Що відомо про "Краснопіль"
Щодо снарядів "Краснопіль", вони оснащені реактивним двигуном і можуть вражати цілі, використовуючи лазерне наведення, що дозволяє виявляти об'єкти на відстані до 20 км. Вартість одного такого боєприпасу на ринку сягає 40 тисяч доларів.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Світлодарську Збройні Сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3".