Бійці ССО показали, як знищили російську гармату "МСТА-Б"

Знищення російської гармати. Фото: скриншот

Оперативні підрозділи спеціальних призначень знищили російську артилерійську зброю "МСТА-Б", озброєну снарядами "Краснопіль". За кожен такий боєприпас доводиться платити 40 тисяч доларів.

Про це повідомляє ССО.

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Повідомляється, що тактична команда "Медоїди", що належить 3-му окремому полку ССО, провела успішну операцію з виявлення та знищення мети.

"Завдяки добре налагодженій співпраці між операторами ССО та військами оборони, цей вміло замаскований об'єкт було знищено на Бахмутському напрямку", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про "Краснопіль"

Щодо снарядів "Краснопіль", вони оснащені реактивним двигуном і можуть вражати цілі, використовуючи лазерне наведення, що дозволяє виявляти об'єкти на відстані до 20 км. Вартість одного такого боєприпасу на ринку сягає 40 тисяч доларів.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Світлодарську Збройні Сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3".