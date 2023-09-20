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Бійці ССО показали, як знищили російську гармату "МСТА-Б"

20 вересня 2023 09:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Бійці ССО показали, як знищили російську гармату "МСТА-Б"
Знищення російської гармати. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Оперативні підрозділи спеціальних призначень знищили російську артилерійську зброю "МСТА-Б", озброєну снарядами "Краснопіль". За кожен такий боєприпас доводиться платити 40 тисяч доларів.

Про це повідомляє ССО.

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Повідомляється, що тактична команда "Медоїди", що належить 3-му окремому полку ССО, провела успішну операцію з виявлення та знищення мети.

"Завдяки добре налагодженій співпраці між операторами ССО та військами оборони, цей вміло замаскований об'єкт було знищено на Бахмутському напрямку", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про "Краснопіль"

Щодо снарядів "Краснопіль", вони оснащені реактивним двигуном і можуть вражати цілі, використовуючи лазерне наведення, що дозволяє виявляти об'єкти на відстані до 20 км. Вартість одного такого боєприпасу на ринку сягає 40 тисяч доларів.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Світлодарську Збройні Сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3".

 

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