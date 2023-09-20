Бойцы ССО показали, как уничтожили российскую пушку "МСТА-Б"

Уничтожение российской пушки. Фото: скриншот

Оперативные подразделения специальных назначений уничтожили российское артиллерийское орудие "МСТА-Б", вооруженное снарядами "Краснополь". За каждый такой боеприпас приходится платить 40 тысяч долларов.

Об этом сообщает ССО.

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Сообщается, что тактическая команда "Медоиды", принадлежащая 3-му отдельному полку ССО, провела успешную операцию по обнаружению и уничтожению цели.

"Благодаря хорошо налаженному сотрудничеству между операторами ССО и войсками обороны, этот умело замаскированный объект был уничтожен на Бахмутском направлении", — говорится в сообщении.

Что известно про "Краснополь"

Что касается снарядов "Краснополь", они оснащены реактивным двигателем и могут поражать цели, используя лазерное наведение, что позволяет обнаруживать объекты на расстоянии до 20 км. Стоимость одного такого боеприпаса на рынке достигает 40 тысяч долларов.

Напомним, что во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3".