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Украинские бойцы уничтожили две установки Бук под Светлодарском: видео

17 сентября 2023 00:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинские бойцы уничтожили две установки Бук под Светлодарском: видео
Украинские бойцы уничтожили 2 установки Бука. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные Силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.

Видео уничтожения установок бойцы выложили в социальные сети.

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Сообщается, что оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ оккупационных российских войск. Однако, напрасно.

Украинские бойцы умело уничтожают эти установки.

Напомним, на Бахмутское направление Россия перебростла против наших армейцев военных-профессионалов. В частности, там работают профессиональные саперы и артиллеристы.

Прес-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин отмечает, что под Бахмутом против украинской армии воюют русские военные-профессионалы. Там нет так называемых "чмобиков".

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