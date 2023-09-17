Украинские бойцы уничтожили две установки Бук под Светлодарском: видео
Во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные Силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.
Видео уничтожения установок бойцы выложили в социальные сети.
Уничтожение ЗРК Бук-М3
Сообщается, что оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ оккупационных российских войск. Однако, напрасно.
Украинские бойцы умело уничтожают эти установки.
ВСУ уничтожают 2 установки Бук под Светлодарском. ВИДЕО https://t.co/yt8LYNa7br pic.twitter.com/xqnIzHHfEC— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 16, 2023
Напомним, на Бахмутское направление Россия перебростла против наших армейцев военных-профессионалов. В частности, там работают профессиональные саперы и артиллеристы.
Прес-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин отмечает, что под Бахмутом против украинской армии воюют русские военные-профессионалы. Там нет так называемых "чмобиков".