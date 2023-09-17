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Українські бійці знищили дві установки Бук під Світлодарськом: відео

17 вересня 2023 00:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українські бійці знищили дві установки Бук під Світлодарськом: відео
Українські бійці знищили 2 установки Бук. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У тимчасово окупованому Світлодарську Збройні Сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3. 

Відео знищення установок бійці виклали у соціальні мережі

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Знищення ЗРК Бук-М3

Повідомляється, що обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних російських військ. Однак, намарно. 

Українські бійці вправно знищують ці установки.

Нагадаємо, на Бахмутський напрямок Росія перекинула проти наших армійців військових-професіоналів. Зокрема, там працюють професійні сапери та артилеристи.

Пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін зазначає, що під Бахмутом проти української армії воюють російські військові-професіонали. Там нема так званих "чмобіків".

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