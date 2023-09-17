Українські бійці знищили дві установки Бук під Світлодарськом: відео
У тимчасово окупованому Світлодарську Збройні Сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3.
Відео знищення установок бійці виклали у соціальні мережі.
Знищення ЗРК Бук-М3
Повідомляється, що обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних російських військ. Однак, намарно.
Українські бійці вправно знищують ці установки.
ЗСУ знищують 2 установки Бук під Світлодарськом. ВIДЕО https://t.co/yt8LYNa7br pic.twitter.com/xqnIzHHfEC— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 16, 2023
Нагадаємо, на Бахмутський напрямок Росія перекинула проти наших армійців військових-професіоналів. Зокрема, там працюють професійні сапери та артилеристи.
Пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін зазначає, що під Бахмутом проти української армії воюють російські військові-професіонали. Там нема так званих "чмобіків".