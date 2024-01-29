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Бійці ССО "рознесли" пункти окупантів на Запорізькому напрямку — відео

29 січня 2024 09:45
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Бійці ССО "рознесли" пункти окупантів на Запорізькому напрямку — відео
Вибух після удару ССО по опорних пунктах ворога. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці Сил спеціальних операцій завдали влучних ударів по опорних пунктах загарбників на Запорізькому напрямку. В результаті майстерної роботи пункти та особовий склад знищені вщент.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

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Як відомо, оператори одного з підрозділів ССО під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку виявили два опорних пункти окупантів. Військові зазначили, що знищення подібних "знахідок" становило необхідність для покращення тактичної обстановки. Після удару по ворожих пунктах українські бійці поставили на їхньому місці український прапор. 

"По ворожих цілях завдали вогневі ураження ударними БпАК. У результаті влучної роботи опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом ворога знищено вщент", — йдеться у повідомленні.  

У командуванні також нагадали окупантам, що всі ті, хто прийшов на українську землю, "тут ненадовго". 

Нагадаємо, нещодавно у ДПСУ показали, як знищили бліндаж та бронетехніку окупантів у Харківській області за допомогою дрона. 

вибух
Запорізька область
обстріли
окупанти
ССО
війна в Україні

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