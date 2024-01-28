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Українські військові знищили майже 200 БпЛА росіян на Таврійському напрямку

28 січня 2024 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові знищили майже 200 БпЛА росіян на Таврійському напрямку
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти все частіше почали застосовувати дрони різних типів у смузі відповідальності ОСУВ "Таврія". Вона включає Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський та Запорізький напрямки. За минулу добу бійці ЗСУ ліквідували або нейтралізували майже 200 ворожих безпілотників.

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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Ситуація на фронті

"Наразі погода дозволяє ворогу застосувати дрони досить потужно. Наприклад, близько 200 БпЛА щодоби знищується та нейтралізується і плюс десь від 50 до 100, залежно від доби, долітає кудись", — зазначив Штупун.

За його словами, окупанти не припиняють активних наступальних та штурмових дій на цьому відтинку лінії фронту.

"Третю добу поспіль кількість боєзіткнень — близько 50 на добу, це в операційній зоні ОСУВ "Таврія" загалом. Також зафіксовано 892 артилерійських обстріли, це досить велика цифра, більша за середній показник. В цілому минулої доби відбито 28 ворожих атак біля Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського та Невельського. На Мар'їнському напрямку — неподалік Георгіївки та Новомихайлівки відбито 14 атак, тут також ворог збільшив кількість застосувань FPV-дронів. Тільки за добу понад 55 ударів і це не враховуючи нейтралізованих та знищених", — розповів Штупун.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що Сили оборони відбили три атаки загарбників південніше Золотої Ниви та біля Старомайорського. На Запоріжжі противник намагався йти вперед західніше Вербового, однак йому не вдалося досягти успіху.

Штупун додав, що серед знищеної техніки окупантів є три танки, вісім інших бронемашин, десять автомобілів та три одиниці спецтехніки. До того ж припинили своє існування три склади ворога.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 січня, російські окупанти знову атакували Україну. Під ворожим ударом були цивільні об’єкти та критична інфраструктура в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Також ми писали, що колишній командир "Азову" Максим Жорін переконаний, що російські загарбники можуть повторити наступ на Київ і Харків. У цій ситуації українцям варто не панікувати, а готуватися до такого варіанту розвитку подій.

війна
ЗСУ
безпілотники
Україна
окупанти
угрупування військ "Таврія"

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