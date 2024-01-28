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Украинские военные уничтожили почти 200 БпЛА россиян на Таврическом направлении

28 января 2024 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные уничтожили почти 200 БпЛА россиян на Таврическом направлении
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты все чаще начали применять дроны разных типов в полосе ответственности ОСУВ "Таврия". Она включает Авдеевское, Марьинское, Шахтерское и Запорожское направления. За минувшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали или нейтрализовали около 200 вражеских беспилотников.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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Ситуация на фронте

"Сейчас погода позволяет врагу применить дроны достаточно мощно. Например, около 200 БпЛА ежесуточно уничтожается и нейтрализуется, и плюс где-то от 50 до 100, в зависимости от суток, долетают куда-то", — отметил Штупун.

По его словам, оккупанты не прекращают активных наступательных и штурмовых действий на этом отрезке линии фронта.

"Третьи сутки подряд количество боестолкновений — около 50 в сутки, это в операционной зоне ОСУВ "Таврия" в целом. Также зафиксировано 892 артиллерийских обстрела, это достаточно большая цифра, больше среднего показателя. В целом за прошедшие сутки отражено 28 вражеских атак у Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского и Невельского. На Марьинском направлении — неподалеку Георгиевки и Новомихайловки — отражено 14 атак, здесь также враг увеличил количество применений FPV-дронов. Только за сутки более 55 ударов, и это не считая нейтрализованных и уничтоженных", — рассказал Штупун.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, что Силы обороны отбили три атаки захватчиков южнее Золотой Нивы и у Старомайорского. На Запорожье противник пытался идти вперед западнее Вербового, однако ему не удалось достичь успеха.

Штупун добавил, что среди уничтоженной техники оккупантов есть три танка, восемь других бронемашин, десять автомобилей и три единицы спецтехники. К тому же прекратили свое существование три склада врага.

Напомним, сегодня ночью, 28 января, российские оккупанты снова атаковали Украину. Под вражеским ударом находились гражданские объекты и критическая инфраструктура в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Также мы писали, что бывший командир "Азова" Максим Жорин убежден, что российские захватчики могут повторить наступление на Киев и Харьков. В этой ситуации украинцам следует не паниковать, а готовиться к такому варианту развития событий.

война
ВСУ
беспилотники
Украина
оккупанты
группировка войск "Таврия"

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