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Екскомандир "Азову" Жорін не виключає повторного наступу росіян на Київ та Харків

28 січня 2024 00:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Екскомандир "Азову" Жорін не виключає повторного наступу росіян на Київ та Харків
Майор ЗСУ Максим Жорін. Фото: Telegram військового
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишній командир "Азову" Максим Жорін переконаний, що російські загарбники можуть повторити наступ на Київ і Харків. У цій ситуації українцям варто не панікувати, а готуватися до такого варіанту розвитку подій.

Таку думку Жорін висловив на своїй сторінці у Telegram.

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"Наступ на Харків, наступ на Київ — все це абсолютно не виключено. Тим більше наближається друга річниця повномасштабки. Та й незалежно від якихось дат від п***рів можна очікувати чого завгодно", — зазначив Жорін.

Військовий зазначив, що для всіх українців найкращим виходом з цієї ситуації є підготовка до можливого наступу агресора.

Не панікувати, а готуватися

"Не панікувати, а готуватись — під цим гаслом наш рух проводив вишколи напередодні повномасштабного вторгнення два роки тому", — розповів Жорін.

Він додав, що саме це дозволило в найкоротші строки мобілізувати на захист України сотні і сотні українців. Він наголосив, що сьогодні це гасло не втратило актуальності.

"Бути сильним — це вибір, який потрібно зробити кожному особисто", — резюмував командир.

Раніше ми повідомляли, що західні ЗМІ поширюють інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін начебто готовий до перемовин про завершення війни в Україні. Такі новини прокоментував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Нагадуємо, що мовознавиця Ірина Фаріон вкотре відреагувала на висловлювання на свою адресу екскомандира полку "Азов" Максима Жоріна. Цього разу скандальна жінка звинуватила його у співпраці із російськими спецслужбами.

Київ
війна
ЗСУ
Харків
окупанти
Максим Жорін

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