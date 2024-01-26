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Жорін прокоментував "готовність" Путіна до переговорів

26 січня 2024 13:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Жорін прокоментував "готовність" Путіна до переговорів
Майор ЗСУ Максим Жорін. Фото: dialog.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Західні ЗМІ поширюють інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін начебто готовий до перемовин про завершення війни в Україні. Такі новини прокоментував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Про це він написав у своєму Telegram.

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Він висловив сподівання, що в таку інформацію ніхто з українців не буде вірити.

"Європейцям, американцям ще можна вибачити ці нескінченні пацифістичні надії на "мир" з російськими покидьками, але українці то на десятий рік війни вже мали стали розумними й перестати довіряти пропаганді кремля, чи не так", — наголосив Жорін.

коментар Жоріна щодо готовність путіна до перемовин
Скриншот допису з Telegram Максима Жоріна

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що російський диктатор Володимир Путін досліджує готовність США до переговорів про припинення війни в Україні. Своєю чергою американські посадовці налаштовані скептично щодо цього й не бачать ознак про бажання перемовин з боку РФ.

Водночас радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна готова піти на переговори з Росією, за умови, що РФ програє не лише у війні, але й перестане домінувати у глобальних політичних процесах. 

США
володимир путін
переговори
полк "Азов"
війна в Україні
Максим Жорін

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