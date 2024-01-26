Жорін прокоментував "готовність" Путіна до переговорів

Майор ЗСУ Максим Жорін. Фото: dialog.ua

Західні ЗМІ поширюють інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін начебто готовий до перемовин про завершення війни в Україні. Такі новини прокоментував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Про це він написав у своєму Telegram.

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Реакція Жоріна на таку інформацію

Він висловив сподівання, що в таку інформацію ніхто з українців не буде вірити.

"Європейцям, американцям ще можна вибачити ці нескінченні пацифістичні надії на "мир" з російськими покидьками, але українці то на десятий рік війни вже мали стали розумними й перестати довіряти пропаганді кремля, чи не так", — наголосив Жорін.

Скриншот допису з Telegram Максима Жоріна

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що російський диктатор Володимир Путін досліджує готовність США до переговорів про припинення війни в Україні. Своєю чергою американські посадовці налаштовані скептично щодо цього й не бачать ознак про бажання перемовин з боку РФ.

Водночас радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна готова піти на переговори з Росією, за умови, що РФ програє не лише у війні, але й перестане домінувати у глобальних політичних процесах.