Путін натякає США щодо готовності до переговорів про закінчення війни, — ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін досліджує готовність США до переговорів про припинення війни в Україні. Своєю чергою американські посадовці налаштовані скептично щодо цього й не бачать ознак про бажання перемовин з боку РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Готовність Путіна до переговорів

Видання з посиланням на "двох людей, близьких до Кремля" зазначає, що Путін "непрямими каналами дає зрозуміти, що відкритий до дискусії, зокрема, можливо, щодо майбутніх домовленостей про безпеку в Україні". У грудні торік американським високопосадовцям нібито передали "сигнали", що Путін готовий до перемовин через анонімного посередника.

"За їхніми словами, Путін, можливо, готовий розглянути можливість відмовитися від наполягання на нейтральному статусі України й навіть, зрештою, відмовитися від опозиції до можливого членства в НАТО", — йдеться в матеріалі.

США про "сигнали" Путіна щодо переговорів

Посадовці США, зокрема представниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Вотсон, запевняють, що їм невідомо про "сигнали" Путіна щодо перемовин. Натомість чиновники наголосили, що згідно з їхніми спостереженнями російський президент до них не готовий серйозно.

Однак за припущеннями Bloomberg, ці заяви "можуть посіяти розбрат серед союзників України, ізолювати Київ і підірвати зусилля президента Володимира Зеленського, спрямовані на те, щоб заручитися підтримкою його "формули миру", яка передбачає повне виведення російських військ".

У цьому світлі видання згадує про проблеми, пов'язані з ухваленням додаткової допомоги для України в американському Конгресі та в Європейському Союзі.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відповів, чи піде на поступки Росії. Йдеться про підписання з російським диктатором Володимиром Путіним угоди, яка б передбачала відмову України від Криму чи Донбасу.