Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Путін натякає США щодо готовності до переговорів про закінчення війни, — ЗМІ arrow

Путін натякає США щодо готовності до переговорів про закінчення війни, — ЗМІ

25 січня 2024 23:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Путін натякає США щодо готовності до переговорів про закінчення війни, — ЗМІ
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російський диктатор Володимир Путін досліджує готовність США до переговорів про припинення війни в Україні. Своєю чергою американські посадовці налаштовані скептично щодо цього й не бачать ознак про бажання перемовин з боку РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.  

Читайте також:

Готовність Путіна до переговорів

Видання з посиланням на "двох людей, близьких до Кремля" зазначає, що Путін "непрямими каналами дає зрозуміти, що відкритий до дискусії, зокрема, можливо, щодо майбутніх домовленостей про безпеку в Україні". У грудні торік американським високопосадовцям нібито передали "сигнали", що Путін готовий до перемовин через анонімного посередника.

"За їхніми словами, Путін, можливо, готовий розглянути можливість відмовитися від наполягання на нейтральному статусі України й навіть, зрештою, відмовитися від опозиції до можливого членства в НАТО", — йдеться в матеріалі.

США про "сигнали" Путіна щодо переговорів

Посадовці США, зокрема представниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Вотсон, запевняють, що їм невідомо про "сигнали" Путіна щодо перемовин. Натомість чиновники наголосили, що згідно з їхніми спостереженнями російський президент до них не готовий серйозно.

Однак за припущеннями Bloomberg, ці заяви "можуть посіяти розбрат серед союзників України, ізолювати Київ і підірвати зусилля президента Володимира Зеленського, спрямовані на те, щоб заручитися підтримкою його "формули миру", яка передбачає повне виведення російських військ".

У цьому світлі видання згадує про проблеми, пов'язані з ухваленням додаткової допомоги для України в американському Конгресі та в Європейському Союзі.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відповів, чи піде на поступки Росії. Йдеться про підписання з російським диктатором Володимиром Путіним угоди, яка б передбачала відмову України від Криму чи Донбасу.

США
володимир путін
переговори
ЗМІ
Україна
війна в Україні
війна
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі