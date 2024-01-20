Переговори з РФ - Зеленський відповів, чи піде на поступки Росії

Володимир ЗеленськийФото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що держава у жодному разі не піде ні на які поступки країні-агресорці Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю британському каналу Channel 4 News.

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We sat down for an extended interview with Volodymyr Zelenskyy the former actor who went from on screen President to war time President, loathed in the Kremlin but respected across much of the world. pic.twitter.com/OqmF64JkX9 — Channel 4 News (@Channel4News) January 19, 2024

Війна в Україні — чи будуть мирні переговори

Зеленський відповів на запитання журналіста, чи може він допустити підписання з російським диктатором Володимиром Путіним угоди, яка б передбачала відмову України від Криму чи Донбасу.

"Ні. Якщо ми хочемо зупинити його, якщо світ не хоче повернутись до цієї ж ситуації знову через кілька років, краще розібратися з цим", — сказав глава держави.

За його словами, Україна не отримувала від Заходу пропозиції обміняти територіальні поступки на членство в НАТО чи ЄС.

Як відомо, головною метою російського диктатора Володимира Путіна є повний контроль над усією територією України. Переговори не змусять його переглянути свою позицію, оскільки будь-які умови Росії є для України неприйнятними.

Ще одна мета росіян — знищити інфраструктурні об'єкти України. Насамперед це об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розташовуються на лінії фронту.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна активно шукає способи ведення переговорів щодо обміну полоненими з Росією. При цьому особлива увага приділяється звільненню захисників "Азовсталі".