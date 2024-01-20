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Зеленський відповів, чи піде на поступки Росії

20 січня 2024 05:10
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Переговори з РФ - Зеленський відповів, чи піде на поступки Росії
Володимир ЗеленськийФото: Офіс президента
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що держава у жодному разі не піде ні на які поступки країні-агресорці Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю британському каналу Channel 4 News.

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Зеленський відповів на запитання журналіста, чи може він допустити підписання з російським диктатором Володимиром Путіним угоди, яка б передбачала відмову України від Криму чи Донбасу.

"Ні. Якщо ми хочемо зупинити його, якщо світ не хоче повернутись до цієї ж ситуації знову через кілька років, краще розібратися з цим", — сказав глава держави.

За його словами, Україна не отримувала від Заходу пропозиції обміняти територіальні поступки на членство в НАТО чи ЄС.

Як відомо, головною метою російського диктатора Володимира Путіна є повний контроль над усією територією України. Переговори не змусять його переглянути свою позицію, оскільки будь-які умови Росії є для України неприйнятними.

Ще одна мета росіян — знищити інфраструктурні об'єкти України. Насамперед це об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розташовуються на лінії фронту.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна активно шукає способи ведення переговорів щодо обміну полоненими з Росією. При цьому особлива увага приділяється звільненню захисників "Азовсталі".

Володимир Зеленський
переговори
деокупація України
окупація
війна в Україні

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