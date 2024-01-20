Переговоры с РФ - Зеленский ответил, пойдет ли на уступки России

Владимир ЗеленскийФото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что государство ни в коем случае не пойдет ни на какие уступки стране-агрессору России.

Об этом он сказал в интервью британскому каналу Channel 4 News.

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Будут вниз для продолжающегося собеседования с Volodymyr Zelenskyy bývalý aktér, který went z obrazovky prezidenta do war time President, loathed v Kremlin but respect across much of the world. pic.twitter.com/OqmF64JkX9 — Channel 4 News (@Channel4News) January 19, 2024

Война в Украине — будут ли мирные переговоры

Зеленский ответил на вопрос журналиста, может ли он допустить подписание с российским диктатором Владимиром Путиным соглашения, предусматривающего отказ Украины от Крыма или Донбасса.

"Нет. Если мы хотим остановить его, если мир не хочет вернуться к этой же ситуации снова через несколько лет, лучше разобраться с этим", — сказал глава государства.

По его словам, Украина не получала от Запада предложения по обмену территориальных уступок на членство в НАТО или ЕС.

Как известно, главной целью российского диктатора Владимира Путина есть полный контроль над всей территорией Украины. Переговоры не заставят его пересмотреть свою позицию, поскольку любые условия России для Украины неприемлемы.

Еще одна цель россиян — уничтожить инфраструктурные объекты Украины . Прежде всего, это объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые располагаются на линии фронта.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина активно ищет способы ведения переговоров по обмену пленными с Россией. При этом особое внимание уделяется увольнению защитников "Азовстали".