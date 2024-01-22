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Лавров назвав умову для початку переговорів між РФ та Україною

22 січня 2024 18:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лавров назвав умову для початку переговорів між РФ та Україною
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заговорив про переговори з Україною. Він заявив, що Москва готова до них, якщо вони будуть не про те, як зберегти нинішніх керівників Києва при владі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Готовність РФ до переговорів з Україною

За словами Лаврова, РФ ніколи не відмовлялася від переговорів та нібито завжди зберігала готовність до них. Водночас російський міністр заперечує законність обрання влади в Україні та натякнув, що Москва категорично проти чинних посадовців.

"До переговорів не про те, як зберегти при владі лідерів київського режиму", — додав очільник МЗС Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Сьогодні, 22 січня, там відбудеться запрошене Москвою засідання Ради безпеки.

Також ми писали, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може почати переговори з Росією, коли окупанти зазнають певних тактичних поразок. Ще однією умовою можуть бути протести в країні-терористці.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що держава у жодному разі не піде ні на які поступки країні-агресорці Росії.

росія
війна
переговори
ООН
Україна
Нью-Йорк
Сергій Лавров

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