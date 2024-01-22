Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

На заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров заговорил о переговорах с Украиной. Он заявил, что Москва готова к ним, если они будут не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти.

Об этом сообщают росСМИ.

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По словам Лаврова, РФ никогда не отказывалась от переговоров и якобы всегда сохраняла готовность к ним. В то же время российский министр отрицает законность избрания власти в Украине и намекнул, что Москва категорически против действующих чиновников.

"К переговорам не о том, как сохранить у власти лидеров киевского режима", — добавил глава МИД России.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Сегодня, 22 января, там состоится приглашенное Москвой заседание Совбеза.

Также мы писали, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может начать переговоры с Россией, когда кафиры потерпят определенные тактические поражения. Еще одним условием могут быть протесты в стране-террористке.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что государство ни в коем случае не пойдет ни на какие уступки стране-агрессору России.