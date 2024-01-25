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Путин намекает США на готовность к переговорам об окончании войны, — СМИ

25 января 2024 23:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Путин намекает США на готовность к переговорам об окончании войны, — СМИ
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российский диктатор Владимир Путин исследует готовность США к переговорам о прекращении войны в Украине. В свою очередь американские чиновники настроены скептически на этот счет и не видят признаков желания переговоров со стороны РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Готовность Путина к переговорам

Издание со ссылкой на "двух людей, близких к Кремлю" отмечает, что Путин "косвенными каналами дает понять, что открыт к дискуссии, в частности, возможно, по поводу будущих договоренностей о безопасности в Украине". В декабре прошлого года американским высокопоставленным чиновникам якобы передали "сигналы", что Путин готов к переговорам из-за анонимного посредника.

"По их словам, Путин, возможно, готов рассмотреть возможность отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже отказаться от оппозиции к возможному членству в НАТО", — говорится в материале.

США о "сигналах" Путина на счет переговоров

Чиновники США, в частности представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон, уверяют, что им неизвестно о "сигналах" Путина о переговорах. В то же время чиновники подчеркнули, что согласно их наблюдениям российский президент к ним не готов серьезно.

Однако по предположениям Bloomberg, эти заявления "могут посеять раздор среди союзников Украины, изолировать Киев и взорвать усилия президента Владимира Зеленского, направленные на то, чтобы заручиться поддержкой его "формулы мира", которая предполагает полный вывод российских войск".

В этом свете издание упоминает о проблемах, связанных с принятием дополнительной помощи для Украины в американском Конгрессе и Европейском Союзе.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский ответил, пойдет ли на уступки России. Речь идет о подписании с российским диктатором Владимиром Путиным соглашения, которое предусматривало бы отказ Украины от Крыма или Донбасса.

США
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війна
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