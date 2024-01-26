Жорин прокомментировал "готовность" Путина к переговорам

Майор ВСУ Максим Жорин. Фото: dialog.ua

Западные СМИ распространяют информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин вроде бы как готов к переговорам о завершении войны в Украине. Такие новости прокомментировал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Об этом он написал в своем Telegram.

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Реакция Жорина на такую информацию

Он выразил надежду, что в такую информацию никто из украинцев не верит.

"Европейцам, американцам еще можно простить эти бесконечные пацифистические надежды на "мир" с российскими подонками, но украинцы на десятый год войны уже должны были стать разумными и перестать доверять пропаганде кремля, не правда ли", — подчеркнул Жорин.

Скриншот сообщения из Telegram Максима Жорина

Что этому предшествовало

Напомним, ранее СМИ писали о том, что российский диктатор Владимир Путин исследует готовность США к переговорам о прекращении войны в Украине. В свою очередь американские чиновники настроены скептически на этот счет и не видят признаков желания переговоров со стороны РФ.

В то же время советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова пойти на переговоры с Россией при условии, что РФ проиграет не только в войне, но и перестанет доминировать в глобальных политических процессах.