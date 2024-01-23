Екскомандир "Азову" Жорін розкритикував західних союзників за небажання протидіяти РФ

Екскомандир "Азову" максим Жорін. Фото: 5 канал

Союзники України бояться можливих наслідків того, що може статися, якщо Україна отримає більше зброї від західних партнерів. Натомість, їм варто було б боятися того, що може статися, якщо українська армія не зможе стримувати ворога.

Таку думку висловив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Читайте також:

Союзники не усвідомлюють власних можливостей

"На мою особисту думку, наші західні партнери досить слабкі в розумінні, що вони можуть робити з рашкою в плані санкцій, передачі нам зброї і так далі. І що з ними може статись, якщо вони не будуть цього робити", — наголосив Жорін.

На думку військового, союзники України бояться дій Росії у відповідь на певні кроки з їх боку. В першу чергу це стосується передачі Україні деяких видів сучасних західних озброєнь. Натомість, вважає Жорін, вони мали би боятися ситуації, коли ЗСУ не зможуть стримувати росіян.

"Росія прекрасно бачить, що європейці не можуть бути рішучими. І обов’язково цим скористається", — підкреслив командир.

Він також нагадав, що зараз російські ракети можуть тільки випадково залітати на територію деяких європейських держав, але вже завтра вони можуть летіти туди цілеспрямовано. Так само, як летіли по Харкову, Києву та іншим українським містам.

"Боятись же ядерної зброї чи ще чогось, думаю, вже не варто. Рівень напруги в світі настільки високий, що удар ядерної зброї не найгірше, що може статись з нашою цивілізацією", — резюмував Жорін.

Раніше ми повідомляли, що екскомандир полку "Азов" та заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін прокоментував слова Володимира Зеленського про кількість мобілізованих до лав ЗСУ, яких може бути менше за 500 тисяч. За його словами, мобілізація — питання обов'язкове, вона відбуватиметься постійно, доки триватиме війна.

Нагадуємо, що екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ та заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін з позивним "Мосе" перерахував комплекс заходів задля перемоги у розв'язаній Росією війні в Україні. Він закликав більше бити по території ворога.