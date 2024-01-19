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Екскомандир Азову прокоментував ймовірність наступу на Київ

19 січня 2024 16:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Екскомандир Азову прокоментував ймовірність наступу на Київ
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні почала ширитися інформація про можливий повторний наступ окупантів на Київ. Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін вважає, що не потрібно нехтувати такою загрозою, ніби цього не може статися.

Про це він написав у Telegram-каналі.

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Ймовірність наступу росіян на Київ

"Знову почали писати про вірогідність наступу росіян на Київ. Головне, не сприймайте це так, як перед початком повномасштабки — ніби цього не станеться. Може статися, і з досить високою ймовірністю", — йдеться у дописі.

Жорін закликав українців зробити висновки хоча б зараз — готуватися та тренуватися. Він впевнений, що якщо росіяни все ж таки здійснять повторний наступ, то й масштаби будуть набагато більшими.

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Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, що Командувач Об’єднаних сил ЗС України, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що військове командування не спостерігає зростання загрози на Київському напрямку останнім часом.

Також ми писали, що Інститут вивчення війни заявив про новий наступ Росії на Україну через сприятливі умови і навіть назвав дати, в які це може статися. Однак військовий експерт Дмитро Снєгирьов закликає не довіряти цьому джерелу, називаючи таку новину дезінформацією українського суспільства. Натомість він описав ситуацію на фронті та назвав головну ціль росіян під час зимово-весняного наступу. 

Київ
росіяни
окупанти
війна в Україні
Максим Жорін

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