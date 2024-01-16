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Новий наступ Росії на Україну — чи може це статися взимку

16 січня 2024 03:56
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Наступ Росії на Україну - Снєгирьов заявив про дезінформацію щодо ходу війни
Підготовка українських захисників. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Інститут вивчення війни заявив про новий наступ Росії на Україну через сприятливі умови і навіть назвав дати, в які це може статися. Однак військовий експерт Дмитро Снєгирьов закликає не довіряти цьому джерелу, називаючи таку новину дезінформацією українського суспільства. Натомість він описав ситуацію на фронті та назвав головну ціль росіян під час зимово-весняного наступу. 

Деталями він ексклюзивно поділився з Новини.LIVE.  

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Новий наступ Росії на Україну 

"По-перше, сам характер інформації, яку поширює Інститут вивчення війни,  контроверсійний. Довіряти я не став би. На цьому можна ставити крапку. Бо погодні умови на сході мінус 20 і більше.  Виходить, що люди не володіють інформацією щодо погодних умов на лінії зіткнення", — сказав експерт. 

снегирев
Військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Фото: з відкритих джерел 

Також він підкреслює, що людям подають інформацію нібито від російських джерел, посилаючись на блогерів та літературного критика. Це такий самий абсурд, якби військовий коментував чи аналізував останню виставу в театрі. 

Ситуація на фронті 

"А з приводу російського наступу — він не припинявся. Він почався з 1 жовтня, активний по всіх ділянках фронту і триває до цього часу. Інститут вивчення війни сказав, що Авдіївка є головною ціллю, але вона не є в пріоритеті ворога. Менше з тим, на моє глибоке переконання основне завдання зимово-весняного наступну — намагання встановити повний контроль на території Донецької області", — додав Снєгирьов. 

Також він вважає дезінформацією дати можливого нового наступу РФ, які вказані з 12 січня по 2 лютого. За словами Снєгирьова, подібний характер інформації носить яскраві ознаки проведення інформаційно-психологічних операцій, які мають на меті дезінформацію українського суспільства.

Як ми писали раніше, що головна мета росіян — знищити інфраструктурні об'єкти України. Насамперед це об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розташовуються на лінії фронту.

Донбас
війна
армія
контрнаступ ЗСУ
Дмитро Снєгирьов

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