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Стало відомо, скільки віськових РФ тримає на північних кордонах України

8 січня 2024 16:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, скільки віськових РФ тримає на північних кордонах України
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Поблизу північного кордону України Росія тримає 19 тис. військових. Проте наразі там не фіксується створення ударного угрупування російських військ.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх в ефірі телемарафону.

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Так, російські військові розосереджені у межах кордону Сумської та Чернігівської областей, але створення ударного угруповання не спостерігається.

Зазначається, що чисельність у 19 тис. не змінювалася кілька місяців.

"Це контингент, який можна схарактеризувати як війська прикриття кордону, це не ударна сила, яка спроможна здійснити прорив бойових порядків наших військ. Тому ще раз кажу — це не є ознакою створення ударного угруповання військ", — розповів Повх.

Крім того, росіяни на цьому напрямку використовують ствольну артилерію, 120-мм міномети, FPV-дрони та час від часу авіацію.

Нагадаємо, що днями у ЗМІ з'явилася інформація щодо планів росіян здійснити повторний наступ на Харків. Проте наразі на Слобожанському напрямку немає концентрації ворожих військ.

Також ми писали, що Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські загарбники продовжують вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі. Ворог намагається прорвати оборону українських військових, однак Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал загарбників.

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