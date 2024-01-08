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Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Куп'янському напрямку

8 січня 2024 15:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Куп'янському напрямку
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські окупанти продовжують вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі. Ворог намагається прорвати оборону українських військових, однак Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал загарбників.

Про це Олександр Сирський розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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Ситуація на Куп'янському напрямку

"Інтенсивні бойові дії на цьому напрямку розпочалися в жовтні 2023 року, і відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба. Противник щодня штурмує населені пункти, обстрілює їх з артилерії та використовує авіацію. Зараз штурми наших позицій ворог здійснює в районі Синьківки з метою подальшого блокування Куп'янська", — розповів Сирський.

За його словами, командири та штаби українських частин добре володіють ситуацією, постійно здійснюють розвідку, аналізують дії російських окупантів та ухвалюють усі необхідні рішення.

"Наші воїни дають адекватну відсіч ворогу і руйнують його плани. Загострення на цьому напрямку відбуваються постійно, але нашим Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога і завдавати йому відчутних втрат", — додав Сирський.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що днями у ЗМІ з'явилася інформація щодо планів росіян здійснити повторний наступ на Харків. Проте наразі на Слобожанському напрямку немає концентрації ворожих військ.

Також ми писали, що українські військові знищили вже понад 365 тисяч російських загарбників. Сили оборони мужньо відбивають усі атаки ворога та на Херсонському напрямку надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

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