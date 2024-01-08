Понад 365 тис. знищених окупантів та важкі бої — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Creative Commons

Українські військові знищили вже понад 365 тисяч російських загарбників. Сили оборони мужньо відбивають усі атаки ворога та на Херсонському напрямку надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Так, упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника, а сили та засоби ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два склади боєприпасів та два артилерійські засоби противника.

Удари росіян по окупантів

Загалом за минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 69 авіаційних ударів. Крім того, вони здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на найгарячіших напрямках фронту

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Бахмутському напрямку Сили відбили три атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Авдіївський напрямок залишається одним із найважчих. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але їм не вдається цього зробити через стримування наших військових, які завдають росіянам шалених втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили шість атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив три безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони.

Ранкове зведення Генштабу 8 січня. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 8 січня

Протягом минулої доби українські військові знищили близько 440 російських окупантів. Також армія РФ втратила 14 бронемашин, 13 артилерійських систем, дев'ять танків та іншу військову техніку.

Станом на сьогодні Сили оборони ліквідували вже понад 365 тисяч загарбників. Загальні втрати окупантів за час повномасштабної війни:

особового складу — близько 365 170 (+440) осіб,

танків — 6 031 (+9) одиниця,

бойових броньованих машин — 11 194 (+14) одиниці,

артилерійських систем — 8 666 (+13) одиниць,

РСЗВ — 953 (+2) одиниці,

засобів ППО — 638 (+1) одиниць,

літаків — 329 (+0) одиниць,

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 822 (+11) одиниць,

крилатих ракет — 1 787 (+1) одиниць,

кораблів /катерів — 23 (+0) одиниці,

підводних човнів — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 11 542 (+19) одиниці,

спеціальної техніки — 1 328 (+1) одиниць.

Втрати ворога станом на 8 січня 2024 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що російська армія випускає на фронті вп'ятеро більше снарядів, аніж українські військові. Окупанти на сьогодні використовують за добу по 10 тисяч снарядів.