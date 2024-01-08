Более 365 тыс. уничтоженных оккупантов и тяжелые бои — сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Creative Commons

Украинские военные уничтожили более 365 тысяч российских захватчиков. Силы обороны мужественно отражают все атаки врага и в Херсонском направлении продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника, а силы и средства ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.

В то же время подразделения ракетных войск поразили пункт управления, два состава боеприпасов и два артиллерийских средства противника.

Удары россиян по оккупантам

Всего за минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 69 авиационных ударов. Кроме того, они совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Ситуация на самых горячих направлениях фронта

На Купянском направлении украинские защитники отразили две атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Бахмутском направлении Силы отразили три атаки противника возле Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

Авдеевское направление остается одним из самых трудных. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но им не удается этого сделать из-за сдерживания наших военных, которые наносят россиянам безумные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили шесть атак противника вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают действия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил три безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

Утреннее возведение Генштаба 8 января. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 8 января

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 440 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 14 бронемашин, 13 артиллерийских систем, девять танков и другую военную технику.

По состоянию на сегодня Силы обороны ликвидировали уже более 365 тысяч захватчиков. Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны:

личного состава — около 365 170 (+440) человек,

танков — 6 031 (+9) единица,

боевых бронированных машин — 11 194 (+14) единицы,

артиллерийских систем — 8 666 (+13) единиц,

РСЗО — 953 (+2) единицы,

средств ПВО — 638 (+1) единиц,

самолетов — 329 (+0) единиц,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 822 (+11) единиц,

крылатых ракет — 1 787 (+1) единиц,

кораблей /катеров - 23 (+0) единицы,

подлодок — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 11 542 (+19) единицы,

специальной техники — 1328 (+1) единиц.

Потери врага на 8 января 2024 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что российская армия выпускает на фронте в пять раз больше снарядов, чем украинские военные. Оккупанты сегодня используют в сутки по 10 тысяч снарядов.