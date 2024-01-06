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Залужний відзначив успішну бойову роботу українських артилеристів на фронті

6 січня 2024 13:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Залужний відзначив успішну бойову роботу українських артилеристів на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу українських військовослужбовців 45-ї окремої артилерійської бригади. За його словами, наші воїни за допомогою розрахунку американської гаубиці М777 знищують російських окупантів в будь-яких умовах. 

Про це він написав у своєму Telegram.

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Артилеристи кажуть, що завдяки цьому озброєнню їм вдалося вразити скупчення особового складу ворога.

"Ми готові працювати і в дощ, і в сніг, щоб підтримати піхоту на передньому краю. Інтенсивність нашої роботи залежить від кількості отриманих цілей. Сьогодні, наприклад, ми успішно уразили скупчення особового складу противника. Що менше на нашій землі ворогів, то ближче наша Перемога", — зазначають військовослужбовці. 

Нагадаємо, раніше командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв побував на місці розташування одного з опорних пунктів підрозділу, який виконує бойові завдання у Київській області. Йому вдалося ознайомитися зі станом бойової готовності та тилового забезпечення військових. 

Також ми писали, що ворог здійснив чергову атаку безпілотниками по Україні сьогодні вночі, 6 січня. Внаслідок успішної роботи сил протиповітряної оборони знищено два ворожих дрони типу Shahed-136/131.

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