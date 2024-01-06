Залужный отметил успешную боевую работу украинских артиллеристов на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: УНИАН

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу украинских военнослужащих 45-й отдельной артиллерийской бригады. По его словам, наши воины с помощью расчета американской гаубицы М777 уничтожают российских оккупантов в любых условиях.

Об этом он написал в своем Telegram.

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Артиллеристы говорят, что благодаря этому вооружению им удалось поразить скопление личного состава врага.

"Мы готовы работать и в дождь, и в снег, чтобы поддержать пехоту на переднем крае. Интенсивность нашей работы зависит от количества полученных целей. Сегодня, например, мы успешно поразили скопление личного состава противника. Чем меньше на нашей земле врагов, тем ближе наша Победа", — отмечают военнослужащие.

Напомним, ранее командующий Объединенными Силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев побывал на месте расположения одного из опорных пунктов подразделения, выполняющего боевые задания в Киевской области. Ему удалось ознакомиться с состоянием боевой готовности и тылового обеспечения военных.

Также мы писали, что враг совершил очередную атаку беспилотниками по Украине сегодня ночью, 6 января. В результате успешной работы сил противовоздушной обороны уничтожены два вражеских дрона типа Shahed-136/131.