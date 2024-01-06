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Нічний запуск ворожих "шахедів" по Україні — скільки безпілотників збила ППО

6 січня 2024 09:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Чергова повітряна атака росіян 6 січня — в ПС ЗСУ назвали кількість збитих безпілотників цієї ночі
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Сили оборони півдня України / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ворог здійснив чергову атаку безпілотниками по Україні сьогодні вночі, 6 січня. Внаслідок успішної роботи сил протиповітряної оборони знищено два ворожих дрони типу Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

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Росіяни продовжують здійснювати пуски ракет та безпілотників по Україні. Однак сили ППО щодня ліквідовують повітряні цілі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі вдалося збити два ворожих дрони типу Shahed. Загарбники здійснили пуски безпілотників з району російського Приморсько-Ахтарська. Як пишуть у Повітряних силах, ППО збила дрони РФ над Миколаївською та Хмельницькою областями.

Інфографіка ПС ЗСУ
Інфографіка ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що марно вираховувати, скільки часу РФ потрібно на нову підготовку ракетних атак по Україні. У неї достатньо носіїв крилатих ракет та ракетоносіїв морського базування. Противник завдаватиме ударів відповідно до задумів та запасів ракет, які у нього є.

Додамо, українські сили протиповітряної оборони успішно збивають гіперзвукові російські ракети "Кинджал". Саме завдяки успішній роботі ППО весь світ дізнався, що "Кинджали" не є невразливими.

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