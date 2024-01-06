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Ночной запуск вражеских "шахедов" по Украине — сколько беспилотников сбила ПВО

6 января 2024 09:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Очередная воздушная атака россиян 6 января - в ПС ВСУ назвали количество сбитых беспилотников этой ночью
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Силы обороны юга Украины / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Враг совершил очередную атаку беспилотниками по Украине сегодня ночью, 6 января. В результате успешной работы сил противовоздушной обороны уничтожены два вражеских дрона типа Shahed-136/131.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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Россияне продолжают производить пуски ракет и беспилотников по Украине. Однако силы ПВО ежедневно осуществляют ликвидацию воздушных целей.

По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью удалось сбить два вражеских дрона типа Shahed. Захватчики совершили пуски беспилотников из района российского Приморско-Ахтарска. Как пишут в воздушных силах, ПВО сбила дроны РФ над Николаевской и Хмельницкой областями.

Инфографика ПС ВСУ
Инфографика ПС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что бесполезно высчитывать, сколько времени РФ нужно на новую подготовку ракетных атак по Украине. У нее достаточно носителей крылатых ракет и ракетоносителей морского базирования. Противник будет наносить удары в соответствии с замыслами и запасами имеющихся у него ракет.

Добавим, украинские силы противовоздушной обороны успешно сбивают гиперзвуковые российские ракеты "Кинжал". Именно благодаря успешной работе ПВО весь мир узнал, что "Кинжалы" уязвимы.

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