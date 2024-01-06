Очередная воздушная атака россиян 6 января - в ПС ВСУ назвали количество сбитых беспилотников этой ночью

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Силы обороны юга Украины / Telegram

Враг совершил очередную атаку беспилотниками по Украине сегодня ночью, 6 января. В результате успешной работы сил противовоздушной обороны уничтожены два вражеских дрона типа Shahed-136/131.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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Россияне продолжают производить пуски ракет и беспилотников по Украине. Однако силы ПВО ежедневно осуществляют ликвидацию воздушных целей.

По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью удалось сбить два вражеских дрона типа Shahed. Захватчики совершили пуски беспилотников из района российского Приморско-Ахтарска. Как пишут в воздушных силах, ПВО сбила дроны РФ над Николаевской и Хмельницкой областями.

Инфографика ПС ВСУ

Скриншот поста ПС ВСУ

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что бесполезно высчитывать, сколько времени РФ нужно на новую подготовку ракетных атак по Украине. У нее достаточно носителей крылатых ракет и ракетоносителей морского базирования. Противник будет наносить удары в соответствии с замыслами и запасами имеющихся у него ракет.

Добавим, украинские силы противовоздушной обороны успешно сбивают гиперзвуковые российские ракеты "Кинжал". Именно благодаря успешной работе ПВО весь мир узнал, что "Кинжалы" уязвимы.