Сколько снарядов за день выпускают Россия и Украина — данные WSJ

Украинские артиллеристы. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Российская армия выпускает на фронте в пять раз больше снарядов, чем украинские военные. Оккупанты по состоянию на сегодня используют за сутки по 10 тысяч снарядов.

Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на лондонский институт RUSI.

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Отмечается, что украинские войска по сравнению с армией РФ используют только две тысячи снарядов в сутки.

Однако летом такое соотношение было в пользу Вооруженных сил Украины. Тогда наши воины использовали семь тысяч снарядов против пяти тысяч в России.

Статистика снарядов, которые используют Украина и Россия на фронте. Фото: Wall Street Journal

Вероятно, такие цифры были связаны с контрнаступлением ВСУ на юге страны, во время которого нужно было тратить больше снарядов.

Ранее мы писали, что Финляндия увеличит производство снарядов для нужд Вооруженных сил Украины. В то же время, правительство страны будет укреплять и собственную обороноспособность.

Также военный эксперт BILD Юлиан Репке отмечал, что из-за нехватки западных снарядов и замедления военной помощи Украина стала все больше полагаться на использование FPV-дронов вместо классической артиллерии. Ранее ВСУ тратили около двух-трех тысяч снарядов калибра 155 мм в сутки, но сейчас таких возможностей нет.