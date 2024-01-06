Скільки снарядів за день випускають Росія та Україна — дані WSJ

Українські артилеристи. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія випускає на фронті в п'ять разів більше снарядів, ніж українські військові. Окупанти станом на сьогодні використовують за добу по 10 тисяч снарядів.

Про це пише Wall Street Journal, посилаючись на лондонський інститут RUSI.

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Зазначається, що українські війська порівняно з армією РФ використовують лише дві тисячі снарядів за добу.

Проте влітку таке співвідношення було на користь Збройних Сил України. Тоді наші воїни використовували сім тисяч снарядів проти п'яти тисяч в Росії.

Статистика снарядів, які використовує Україна та Росія на фронті. Фото: Wall Street Journal

Ймовірно, такі цифри були пов'язані з контрнаступом ЗСУ на півдні країни, під час якого потрібно витрачати більше снарядів.

Раніше ми писали, що Фінляндія цьогоріч збільшить виробництво снарядів для потреб Збройних сил України. Водночас уряд країни зміцнюватиме і власну обороноздатність.

Також військовий експерт BILD Юліан Репке зазначав, що через нестачу західних снарядів та уповільнення військової допомоги, Україна почала все більше покладатися на використання FPV-дронів замість класичної артилерії. Раніше ЗСУ витрачали приблизно дві-три тисячі снарядів калібру 155 мм на добу, але зараз таких можливостей немає.