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Скільки снарядів за день випускають Росія та Україна — дані WSJ

6 січня 2024 17:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скільки снарядів за день випускають Росія та Україна — дані WSJ
Українські артилеристи. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російська армія випускає на фронті в п'ять разів більше снарядів, ніж українські військові. Окупанти станом на сьогодні використовують за добу по 10 тисяч снарядів. 

Про це пише Wall Street Journal, посилаючись на лондонський інститут RUSI. 

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Зазначається, що українські війська порівняно з армією РФ використовують лише дві тисячі снарядів за добу. 

Проте влітку таке співвідношення було на користь Збройних Сил України. Тоді наші воїни використовували сім тисяч снарядів проти п'яти тисяч в Росії. 

скільки Росія використовує снарядів за добу
Статистика снарядів, які використовує Україна та Росія на фронті. Фото: Wall Street Journal 

Ймовірно, такі цифри були пов'язані з контрнаступом ЗСУ на півдні країни, під час якого потрібно витрачати більше снарядів. 

Раніше ми писали, що Фінляндія цьогоріч збільшить виробництво снарядів для потреб Збройних сил України. Водночас уряд країни зміцнюватиме і власну обороноздатність.

Також військовий експерт BILD Юліан Репке зазначав, що через нестачу західних снарядів та уповільнення військової допомоги, Україна почала все більше покладатися на використання FPV-дронів замість класичної артилерії. Раніше ЗСУ витрачали приблизно дві-три тисячі снарядів калібру 155 мм на добу, але зараз таких можливостей немає.

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