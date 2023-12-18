Rheinmetall отримала новий контракт на снаряди для ЗСУ

Артилерійські снаряди 155-мм калібру. Фото: Rheinmetall

Німецький концерн Rheinmetall отримав новий контракт на постачання кількох десятків тисяч снарядів різних типів. Замовлення на понад 100 млн євро призначене для Збройних сил України.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Читайте також:

Rheinmetall отримав замовлення для ЗСУ

Відомо, що новий контракт продовжує серію замовлень на артилерійські боєприпаси, які Бундесвер раніше розмістив для Збройних сил України та Німеччини. Його постачання заплановане на 2025 рік, а вартість сягає понад 100 млн євро.

До списку артилерійських снарядів входять: розривний снаряд DM121, димовий снаряд DM125, боєприпаси з пошуковим запалом DM702 SMArt, тренувальний снаряд RH68 та димові снаряди RH1901 і RH1902.

Крім того, Rheinmetall пропонує групу 155-міліметрових артилерійських боєприпасів Assegai та групу артилерійських знарядь Rheinmetall Expal Munitions разом зі 155-мм M107 та 155-мм гарматами збільшеної дальності.

Зазначимо, що компанія уклала нову угоду з Бундесвером у липні 2023 року. Вона розрахована до 2029 року, а її потенційний обсяг замовлень — близько 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, що у Німеччині бюджетний комітет Бундестагу схвалив рамкову угоду з французькою компанією про виробництво боєприпасів для України. Компанія має виготовити 68 тисяч фугасних снарядів 155-мм для Збройних сил України за 278 млн євро.

Також ми писали, що Данія і Швеція спільно анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 мільйонів євро. До нього увійдуть бойові машини піхоти, боєприпаси й кошти на військове обслуговування.