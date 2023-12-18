Швеція і Данія анонсували військову допомогу Україні на 240 мільйонів євро

Шведська БМП CV90. Фото: Mezha

Данія і Швеція спільно анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 мільйонів євро. До нього увійдуть бойові машини піхоти, боєприпаси і кошти на військове обслуговування.

Про це оголосили міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен і його шведський колега Пол Йонсон під час спільної прес-конференції, повідомляє Euronews.

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До пакета обсягом 1,8 млрд данських крон — понад 240 млн євро — увійдуть близько 20 БМП шведського виробництва, гібрид бронетранспортера та шведських БМП CV90.

У пакет входять також запчастини, боєприпаси та кошти на технічне обслуговування машин.

Раніше ми повідомляли, що Литва передала Україну новий пакет військової допомоги. Міноборони та Збройні сили країни продовжують підтримувати Київ.

Нагадуємо, що Федеративна Республіка Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшов, зокрема, й ЗРК Patriot.