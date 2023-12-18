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Швеция и Дания анонсировали военную помощь Украине на 240 миллионов евро

18 декабря 2023 19:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Швеция и Дания анонсировали военную помощь Украине на 240 миллионов евро
Шведский БМП CV90. Фото: Mezha
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Дания и Швеция совместно анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 240 миллионов евро. В него войдут боевые машины пехоты, боеприпасы и средства военного обслуживания.

Об этом объявили министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и его шведский коллега Пол Йонсон во время совместной пресс-конференции, сообщает Euronews.

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В пакет объемом 1,8 млрд датских крон — более 240 млн евро — войдут около 20 БМП шведского производства, гибрид бронетранспортера и шведских БМП CV90.

В пакет также входят запчасти, боеприпасы и средства на техническое обслуживание машин.

Ранее мы сообщали, что Литва передала Украине новый пакет военной помощи. Минобороны и вооруженные силы страны продолжают поддерживать Киев.

Напомним, что Федеративная Республика Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошел, в частности, и ЗРК Patriot.

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