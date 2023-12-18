Rheinmetall получила новый контракт на снаряды для ВСУ

Артиллерийские снаряды 155-мм калибра. Фото: Rheinmetall

Немецкий концерн Rheinmetall получил новый контракт на поставку нескольких десятков тысяч снарядов разных типов. Заказ более чем на 100 млн евро предназначен для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на сайте компании.

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Известно, что новый контракт продлевает серию заказов на артиллерийские боеприпасы, которые Бундесвер ранее разместил для Вооруженных сил Украины и Германии. Его поставка запланирована на 2025 год, а стоимость составляет более 100 млн евро.

В список артиллерийских снарядов входят: разрывной снаряд DM121, дымовой снаряд DM125, боеприпасы с поисковым задором DM702 SMArt, тренировочный снаряд RH68 и дымовые снаряды RH1901 и RH1902.

Кроме того, Rheinmetall предлагает группу 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов Assegai и группу артиллерийских орудий Rheinmetall Expal Munitions вместе со 155-мм M107 и 155-мм пушками увеличенной дальности.

Отметим, что компания заключила новое соглашение с Бундесвером в июле 2023 года. Она рассчитана до 2029 года, а ее потенциальный объем заказов — около 1,2 млрд евро.

Напомним, что в Германии бюджетный комитет Бундестага одобрил рамочное соглашение с французской компанией о производстве боеприпасов для Украины. Компания должна произвести 68 тысяч фугасных снарядов 155-мм для Вооруженных сил Украины за 278 млн. евро.

Мы писали, что Дания и Швеция совместно анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 240 миллионов евро. В него войдут боевые машины пехоты, боеприпасы и средства военного обслуживания.