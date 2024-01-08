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Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении

8 января 2024 15:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу. Враг пытается прорвать оборону украинских военных, однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал захватчиков.

Об этом Александр Сырский рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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Ситуация на Купянском направлении

"Интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жесткая борьба. Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшего блокирования Купянска", — рассказал Сырский.

По его словам, командиры и штабы украинских частей хорошо владеют ситуацией, постоянно осуществляют разведку, анализируют действия российских оккупантов и принимают все необходимые решения.

"Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери", — добавил Сырский.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что на днях в СМИ появилась информация о планах россиян осуществить повторное наступление на Харьков. Однако на Слобожанском направлении нет концентрации вражеских войск.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили уже более 365 тысяч российских захватчиков. Силы обороны мужественно отражают все атаки врага и на Херсонском направлении продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

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