Сирський розповів, на яких напрямках найбільше намагаються наступати окупанти

Олександр Сирський на фронті. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Окупанти продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповуються на Лиманському. Наші воїни, попри складні умови, мужньо тримають оборону та не дають ворогу просунутись вперед.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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За словами Сирського, російські окупанти ведуть найінтенсивніші наступальні дії на Куп'янському та Бахмутському напрямку, а на Лиманському вороги перегруповуються.

Бахмутський напрямок

"Зокрема, на Бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка. Також противник намагається наступати в напрямку міста Часів Яр", — йдеться у повідомленні.

Куп'янський напрямок

Командувач розповів, що на Куп’янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка. Там вони безуспішно намагаються створити плацдарм для подальшого наступу на місто Куп’янськ.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку російські окупанти після сильних втрат проводять перегрупування та підготовку до ведення наступальних дій. Водночас на цій ділянці загарбники активно застосовують авіацію для ударів керованими авіаційними бомбами.

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Також Сирський зазначив, що на напрямках наступу агресор збільшив кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти. Також для продовження штурмових дій ворог використовує штурмові підрозділи, сформовані з колишніх злочинців "шторм z" та "шторм v". Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків.

"Наші воїни, попри складні умови, мужньо тримають оборону та не дають ворогу просунутися вперед. В органах управління усіх рівнів постійно проводиться робота щодо вироблення рішень, спрямованих насамперед на випередження дій ворога, ведення ефективної контрбатарейної боротьби, знищення резервів окупантів на шляхах їх висування та збереження життя наших військовослужбовців", — наголосив командувач.

Нагадаємо, 2 січня очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що Росія може протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на область. Однак він наголосив, що стоїть питання, чи будуть окупанти це робити.

Раніше ми розповідали, що ротація на фронті може суттєво зменшити кількість втрат. Українські захисники втомлюються і через це стають менш обережними під час виконання бойових завдань.