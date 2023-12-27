Військовий пояснив, як ротація може вплинути на ситуацію на фронті

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Ротація на фронті може суттєво зменшити кількість втрат. Українські захисники втомлюються і через це стають менш обережними під час виконання бойових завдань.

Про це розповів командир батальйону бригади наступу "Рубіж" НГУ Петро Кузик в ефірі Новини.LIVE.

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Військовий розповів, що українські бійці були б продуктивніші, якби знали, що, умовно, заступають у бій на три місяці, а потім матимуть відпочинок.

"Піхота на передньому краї дуже виснажена. Коли людина працює без змін, то з часом доходить до такого етапу, коли їй стає байдуже. І отут починаються втрати", — пояснив Кузик.

На думку військового, ротація на фронті зменшить кількість втрат. Він також додав, що особливо важко замінити бійців штурмових бригад.

Раніше ми повідомляли, що російські війська намагаються вибити українські підрозділи на лівому березі Дніпра в районі Кринок. Але успіх української протиповітряної оборони на Херсонському напрямку може кардинально змінити ситуацію на цій ділянці фронту на користь ЗСУ.

Нагадуємо, що в мережі з'явилось відео точного влучання українського дрона-камікадзе в російський танк. Екіпаж танку розбігся у різні боки.