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Военный объяснил, как ротация может повлиять на ситуацию на фронте

27 декабря 2023 10:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военный объяснил, как ротация может повлиять на ситуацию на фронте
Украинские военнослужащие на фронте Фото: Facebook/Генеральный штаб ВСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ротация на фронте может существенно снизить количество потерь. Украинские защитники устают и поэтому становятся менее осторожными во время выполнения боевых задач.

Об этом рассказал командир батальона бригады наступления "Рубеж" НГУ Петр Кузык в эфире Новини.LIVE.

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Военный рассказал, что украинские бойцы были бы продуктивнее, если бы знали, что, условно, заступают в бой на 3 месяца, а потом будут отдыхать.

"Пехота на переднем крае очень истощена. Когда человек работает без изменений, то со временем доходит до такого этапа, когда ему становится безразлично. И тут начинаются потери", — пояснил Кузык.

По мнению военного, ротация на фронте уменьшит количество потерь. Он также добавил, что особенно тяжело заменить бойцов штурмовых бригад.

Ранее мы сообщали, что российские войска пытаются выбить украинские подразделения на левом берегу Днепра в районе Крынок. Но успех украинской противовоздушной обороны в Херсонском направлении может кардинально изменить ситуацию на этом участке фронта в пользу ВСУ.

Напомним, что в сети появилось видео точного попадания украинского дрона-камикадзе в российский танк. Экипаж танка разбежался в разные стороны.

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