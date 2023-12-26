Українські війська відбили атаки окупантів на Донеччині та Запоріжжі, — Генштаб

Українські військові зі зброєю. Фото: Генштаб

Розпочався 671 день російської повномасштабної військової агресії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Так, Сили оборони України продовжують активні дії щодо завдання окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснаження противника по всій лінії фронту.

Протягом доби ВПС України завдали авіаударів по чотирьох зосередження військ, озброєння та військової техніки противника.

Вдалося уразити чотири місця концентрації військ, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та три зенітні ракетні системи росіян.

Ситуація на напрямках

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили шість ворожих атак поблизу населеного пункту Синьківка (Харківська область). Там росіяни робили невдалі спроби прорвати оборону українських військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 29 атак противника в районі Серебрянського лісництва (Луганська область) та Веселе (Донецька область).

На Бахмутському напрямку українські війська відбили чотири атаки противника поблизу населеного пункту Богданівка (Донецька область).

На Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога, який намагається оточити місто та завдають йому великих втрат.

Сили оборони України відбили 27 атак окупантів на схід від Новобахмутівки, Степове, Авдіївки, а також 13 атак біля Первомайського та Невельського (Донецька область).

На Мар'їнському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки (Донецька область) та відбили шість атак росіян.

На Шахтарському напрямку захисники відбили три атаки російських військ в районі Старомайорське (Донецька область).

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили сім атак противника біля Роботиного та на захід від Вербового (Запорізька область).

На Херсонському напрямку українські бійці продовжують розширювати плацдарм. Попри значні втрати, ворог не полишає свого наміру вивести українські війська з позицій.

Там противник зробив 12 невдалих спроб штурму, які були відбиті, а окупанти відступили.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Втрати РФ у війні проти України

Станом на 26 грудня втрати російської армії на війні в Україні такі:

особового складу — близько 354 960 (+1010) осіб;

танків — 5 899 (+22) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 956 (+37) одиниць;

артилерійських систем — 8 366 (+19) одиниць;

РСЗВ — 934 (+2) одиниці;

засобів ППО — 614 (+1) одиниць;

літаків — 329 (+2) одиниць;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 458 (+22) одиниць;

крилатих ракет — 1 618 (+1) одиниць;

кораблів/катерів — 23 (+1) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 11 109 (+34) одиниць;

спеціальної техніки — 1 239 (+5) одиниць.

Втрати росіян на війні. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що вночі 26 грудня у Феодосії вдалося знищити великий десантний корабель "Новочеркаськ" чорноморського флоту РФ. Відомо, що його вже атакували у березні минулого року, а сьогодні вдалося добити.

Також ми писали, що після знищення трьох російських літаків Су-34 на півдні України, загарбники зменшують авіаційну активність і використання плануючих бомб. Російські сили стурбовані можливостями протиповітряної оборони України після недавніх втрат.