Знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії — що відомо про корабель

ВДК "Новочеркаськ". Фото: VMSU.info

Вночі 26 грудня у Феодосії вдалося знищити великий десантний корабель "Новочеркаськ" чорноморського флоту РФ. Відомо, що його вже атакували у березні минулого року, а сьогодні вдалося добити.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

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Так, вибухи з детонацією лунали у порту тимчасово окупованої Феодосії з 2:30, там вирувала пожежа. У будинках, що знаходяться поряд, повилітали вікна.

Водночас окупаційна влада Криму заявила, що зранку будуть відселяти людей з будинків біля порту та проводити "розмінування".

Що відомо про корабель

Корабель проєкту 775 будувала для СРСР соціалістична Польща з 1975 по 1991 рік з урахуванням можливості проведення операцій в океані.

Аналогічне українське судно "Костянтин Ольшанський" російські війська захопили під час окупації Криму у 2014 році.

Відомо, що перша спроба атакувати ВДК "Новочеркаськ" була 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська. Але сьогодні корабель окупантів вдалося добити.

Нагадаємо, що в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

Водночас Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що в Криму вночі був знищений великий десантний корабель росіян "Новочеркаськ".