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Повітряні сили розповіли про цілі, які вдалося знищити вночі

26 грудня 2023 07:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Повітряні сили розповіли про цілі, які вдалося знищити вночі
Мобільна вогнева група ППО. Фото: Telegram/Олексій Кулеба
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

З вечора 25 грудня та до сьогоднішньої ночі росіяни атакували Україну ударними дронами типу "шахед". Запуск здійснювався з районів Балаклави у Криму та Приморсько-Ахтарська у Росії.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Так, загалом ворог запустив 19 безпілотників shahed.

Силами протиповітряної оборони вдалося знищити 13 повітряних цілей у небі Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Крім того, близько 02:30 тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії. 

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Десантний корабель ЧФ РФ "Новочеркаськ". Фото: Telegram/Сили оборони півдня
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Знищені цілі. Фото: Повітряні Сили

Нагадаємо, що вночі в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

Також ми писали, що в останні дні грудня на південному напрямку українська армія здобула кілька вражаючих успіхів у повітрі. Чому це стало можливо, і чим обернеться для росіян втрата дорогої військової техніки — у матеріалі Новини.LIVE.

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