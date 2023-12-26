Повітряні сили розповіли про цілі, які вдалося знищити вночі

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Telegram/Олексій Кулеба

З вечора 25 грудня та до сьогоднішньої ночі росіяни атакували Україну ударними дронами типу "шахед". Запуск здійснювався з районів Балаклави у Криму та Приморсько-Ахтарська у Росії.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Так, загалом ворог запустив 19 безпілотників shahed.

Силами протиповітряної оборони вдалося знищити 13 повітряних цілей у небі Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Крім того, близько 02:30 тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії.

Десантний корабель ЧФ РФ "Новочеркаськ". Фото: Telegram/Сили оборони півдня

Знищені цілі. Фото: Повітряні Сили

Нагадаємо, що вночі в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

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