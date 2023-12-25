Повітряні Сили повідомили, скільки цілей збила ППО над Україною вночі

Мобільна група ППО. Фото: Олексій Кулеба

Російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу "шахед" у ніч на 25 грудня. Дрони запускали із районів Чауда, Балаклава у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Загалом ворог запустив по Україні 31 ударний дрон Shahed та дві авіаційні ракети.

Українським Силам ППО вдалося знищити 28 ударних БпЛА у небі над Одеською, Херсонською, Миколаївською, Донецькою, Кіровоградською та Хмельницькою областями.

Також Повітряні сили збили на Запорізькому напрямку керовану авіаційну ракету Х-59 та протирадіолокаційну ракету Х-31П, яку ворог запустив із акваторії Чорного моря.

Крім того, зенітними ракетними підрозділами знищено два літаки росіян:

Су-34 — на Донеччині (про який повідомляли увечері);

Су-30СМ — над акваторією Чорного моря.

Збиті ворожі цілі. Фото: Повітряні Сили

Нагадаємо, що російська армія атакувала Дніпропетровську область дронами "шахед" увечері 24 грудня. Силами ППО вдалося знищити усі ворожі цілі.

Також ми писали, що увечері 24 грудня повітряна тривога була оголошена у дев'яти областях, над Україною фіксували декілька груд дронів-камікадзе.