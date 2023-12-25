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Воздушные Силы сообщили, сколько целей сбило ПВО над Украиной ночью

25 декабря 2023 08:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Воздушные Силы сообщили, сколько целей сбило ПВО над Украиной ночью
Мобильная группа ПВО. Фото: Алексей Кулеба
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "шахед" в ночь на 25 декабря. Дроны запускали из районов Чауда, Балаклава во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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В целом враг запустил по Украине 31 ударный дрон Shahed и две авиационные ракеты.

Украинским Силам ПВО удалось уничтожить 28 ударных БПЛА в небе над Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областями.

Также Воздушные силы сбили на Запорожском направлении управляемую авиационную ракету Х-59 и противорадиолокационную ракету Х-31П, которую враг запустил из акватории Черного моря.

Кроме того, зенитными ракетными подразделениями уничтожены два самолета россиян:

  • Су-34 — в Донецкой области (о котором сообщали вечером);
  • Су-30СМ — над акваторией Черного моря.
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Сбитые вражеские цели. Фото: Воздушные Силы

Напомним, что российская армия атаковала Днепропетровскую область дронами "шахед" вечером 24 декабря. Силами ПВО удалось уничтожить все вражеские цели.

Также мы писали, что вечером 24 декабря воздушная тревога была объявлена в девяти областях, над Украиной фиксировали несколько груд дронов-камикадзе.

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