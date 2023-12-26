Воздушные силы рассказали о целях, которые удалось уничтожить ночью

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Telegram/Алексей Кулеба

С вечера 25 декабря и до сегодняшней ночи россияне атаковали Украину ударными дронами типа "шахед". Запуск производился из районов Балаклавы в Крыму и Приморско-Ахтарска в России.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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Так, всего враг запустил 19 беспилотников shahed.

Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 13 воздушных целей в небе Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Кроме того, около 02:30 тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе.

Десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Фото: Telegram/Силы обороны юга

Уничтоженнын цели. Фото: Воздушные Силы

Напомним, что ночью в оккупированном Крыму снова было неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.

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