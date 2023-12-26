Уничтожение ИДК "Новочеркасск" в Феодосии — что известно о корабле

ПДК "Новочеркасск". Фото: VMSU.info

Ночью 26 декабря Феодосии удалось уничтожить крупный десантный корабль "Новочеркасск" черноморского флота РФ. Известно, что его уже атаковали в марте прошлого года, а сегодня удалось добить.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

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Так, взрывы с детонацией раздавались в порту временно оккупированной Феодосии с 2:30, там бушевал пожар. В находящихся рядом домах вылетели окна.

В то же время оккупационные власти Крыма заявили, что утром будут отселять людей из домов возле порта и проводить "разминирование".

Что известно о корабле

Корабль проекта 775 строила для СССР социалистическая Польша с 1975 по 1991 год с учетом возможности проведения операций в океане.

Аналогичное украинское судно "Константин Ольшанский" российские войска захватили во время оккупации Крыма в 2014 году.

Известно, что первая попытка атаковать ВДК "Новочеркасск" была 24 марта 2022 года в порту Бердянска. Но сегодня корабль оккупантов удалось добить.

Напомним, что в оккупированном Крыму снова было неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.

В то же время Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что в Крыму ночью был уничтожен большой десантный корабль россиян "Новочеркасск".