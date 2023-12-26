Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Уничтожение ИДК "Новочеркасск" в Феодосии — что известно о корабле arrow

Уничтожение ИДК "Новочеркасск" в Феодосии — что известно о корабле

26 декабря 2023 07:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Уничтожение ИДК "Новочеркасск" в Феодосии — что известно о корабле
ПДК "Новочеркасск". Фото: VMSU.info
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Ночью 26 декабря Феодосии удалось уничтожить крупный десантный корабль "Новочеркасск" черноморского флота РФ. Известно, что его уже атаковали в марте прошлого года, а сегодня удалось добить.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

Читайте также:

Уничтожено ВДК Новочеркасск в Феодосии

Так, взрывы с детонацией раздавались в порту временно оккупированной Феодосии с 2:30, там бушевал пожар. В находящихся рядом домах вылетели окна.

В то же время оккупационные власти Крыма заявили, что утром будут отселять людей из домов возле порта и проводить "разминирование".

Что известно о корабле

Корабль проекта 775 строила для СССР социалистическая Польша с 1975 по 1991 год с учетом возможности проведения операций в океане.

Аналогичное украинское судно "Константин Ольшанский" российские войска захватили во время оккупации Крыма в 2014 году.

Известно, что первая попытка атаковать ВДК "Новочеркасск" была 24 марта 2022 года в порту Бердянска. Но сегодня корабль оккупантов удалось добить.

Напомним, что в оккупированном Крыму снова было неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.

В то же время Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что в Крыму ночью был уничтожен большой десантный корабль россиян "Новочеркасск".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Часть регионов охватила воздушная тревога — какие области могут атаковать "шахеды" - 80x80

Часть регионов охватила воздушная тревога — какие области могут атаковать "шахеды"

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме