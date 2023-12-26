Украинские войска отбили атаки оккупантов на Донеччине и Запорожье, — Генштаб

Украинские военные с оружием. Фото: Генштаб

Начался 671-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары ВСУ по оккупантам

Так, Силы обороны Украины продолжают активные действия по нанесению оккупационных войск потерь в живой силе и технике, истощение противника по всей линии фронта.

В течение суток ВВС Украины нанесли авиаудары по четырем сосредоточению войск, вооружению и военной технике противника.

Удалось поразить четыре места концентрации войск, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и три зенитных ракетных системы россиян.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении украинские защитники отразили шесть вражеских атак вблизи населенного пункта Синьковка (Харьковская область). Там россияне предпринимали неудачные попытки прорвать оборону украинских войск.

На Лиманском направлении Силы обороны Украины отразили 29 атак противника в районе Серебрянского лесничества (Луганская область) и Веселое (Донецкая область).

На Бахмутском направлении украинские войска отразили четыре атаки противника вблизи населенного пункта Богдановка (Донецкая область).

На Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага, который пытается окружить город и наносит ему большие потери.

Силы обороны Украины отразили 27 атак оккупантов к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 13 атак возле Первомайского и Невельского (Донецкая область).

На Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки (Донецкая область) и отразили шесть атак россиян.

На Шахтерском направлении защитники отразили три атаки российских войск в районе Старомайорское (Донецкая область).

На Запорожском направлении Силы обороны Украины отразили семь атак противника возле Роботиного и к западу от Вербового (Запорожская область).

В Херсонском направлении украинские бойцы продолжают расширять плацдарм. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет намерения вывести украинские войска с позиций.

Там противник предпринял 12 неудачных попыток штурма, которые были отбиты, а оккупанты отступили.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Потери РФ в войне против Украины

По состоянию на 26 декабря потери российской армии на войне в Украине таковы:

личного состава — около 354 960 (+1010) человек;

танков — 5 899 (+22) единиц;

боевых бронированных машин — 10 956 (+37) единиц;

артиллерийских систем — 8 366 (+19) единиц;

РСЗО — 934 (+2) единицы;

средств ПВО — 614 (+1) единиц;

самолетов — 329 (+2) единиц;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6458 (+22) единиц;

крылатых ракет — 1618 (+1) единиц;

кораблей/катеров — 23 (+1) единицы;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 11 109 (+34) единиц;

специальной техники — 1239 (+5) единиц.

Потери россиян на войне. Фото: Генштаб

Напомним, что ночью 26 декабря в Феодосии удалось уничтожить крупный десантный корабль "Новочеркасск" черноморского флота РФ. Известно, что его уже атаковали в марте прошлого года, а сегодня удалось добить.

Также мы писали, что после уничтожения трех российских самолетов Су-34 на юге Украины захватчики уменьшают авиационную активность и использование планирующих бомб. Российские силы озабочены возможностями противовоздушной обороны Украины после недавних потерь.